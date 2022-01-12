Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık İ.Ş. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ikametinde hassas terazi ile sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak İ.Ş'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık İ.Ş. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı İ.Ş'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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