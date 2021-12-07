Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası - Haberler
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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz Y.G. ile ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde motosiklet ile sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak Y.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık Y.G, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, uyuşturucu ticareti yapmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, Y.G'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verdi.

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AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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