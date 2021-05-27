Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi
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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık O.Ş.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti. Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak O.Ş.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık O.Ş.E. savunmasında, kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen O.Ş.E. "Mütalaadaki hususları kabul etmiyorum. Evimde uyuşturucu bulundurmadım. Tanık beyanları doğru değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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