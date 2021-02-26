Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası
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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası

26.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:08
Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İ.A. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirterek, İ.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık İ.A. savunmasında, kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben uyuşturucu ticareti yapmadım. Hakkımdaki tanık beyanları gerçek değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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