Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık E.B. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirterek, E.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık E.B. ise kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen E.B, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Hakkımdaki tanık beyanları gerçek değildir. Beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu