Adana'da uyuşturucu ticareti davasında yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi
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Adana'da uyuşturucu ticareti davasında yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

16.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:54
Adana'da uyuşturucu ticareti davasında yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.T. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ikametgahında sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirterek, M.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık M.T. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini ve kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürerek, "Ben uyuşturucu ticareti yapmadım. Evimde uyuşturucu bulundurmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımdaki tanık beyanları da gerçek değildir. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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