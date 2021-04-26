Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Adana'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurarak dedektör köpeği "Etki" ile arama yaptı.

Köpek, yolculardan M.Ç'nin çantasına tepki verdi.

Çantayı inceleyen ekipler 500 gram esrar buldu.

Öte yandan, ekipler ilçedeki Mercimek Mahallesi'nde F.Ö'nün aracıyla uyuşturucu madde taşıyabileceği bilgisini aldı.

Bölgeye giden ekipler, araçta yaptıkları aramalarda 1 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

Jandarma ekipleri iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili olarak M.Ç. ve F.Ö'yü gözaltına aldı.????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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