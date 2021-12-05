Adana'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Adana'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarını tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri ve adreslerini belirlediği 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 75 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram eroin, 2 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 280 lira ele geçirildi, 7 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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