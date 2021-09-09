Adana'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 5 sanık için 15'er yıl hapis cezası istendi
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Adana'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 5 sanık için 15'er yıl hapis cezası istendi

Adana'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 5 sanık için 15'er yıl hapis cezası istendi
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında, 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında, 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen tutuklu sanıklar İ.B, İ.Ö, M.E, M.Z.G. ve tutuksuz M.K. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi ve Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan iki ayrı ikamete düzenlenen operasyonda, şüphelilerin parmak izleri tespit edilen poşetler içerisinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandıkları ve zanlıların üst aramasında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paranın bulunduğu belirtildi.

Zanlıların fikir ve eylem iş birliği içerisinde hareket ederek kişisel kullanımı aşacak miktarda uyuşturucu maddeyi ticari maksatla bulundurduğu ve uyuşturucu satışı için birbirleriyle şifreli konuştukları, sürekli telefon değiştirdikleri belirtilen iddianamede, zanlıların üzerlerine atılı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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Adana'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 5 sanık için 15'er yıl hapis cezası istendi - Haberler
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