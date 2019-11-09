Adana'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

09.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:20

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Ekim'de merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir evde 7 bin 888 hap ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında aranan Mehmet Şerif C'nin aynı mahalledeki bir adreste kaldığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Namık Kemal Mahallesi'nde de sokakta uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen Gökay K, gözaltına alındı.

Mehmet Şerif C. ve Gökay K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA