Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı yakalandı
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Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı yakalandı

25.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:53
Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı yakalandı

Adana'da bir adreste 60 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da bir adreste 60 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı değerlendirilen Ceyhan ilçesi Birkent Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı.

Adreste 60 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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