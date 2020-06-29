Adana'da uyuşturucu satıcısı sanığa 15 yıl 7 ay hapis
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Adana'da uyuşturucu satıcısı sanığa 15 yıl 7 ay hapis

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa, 15 yıl 7 ay hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezası verildi.

Adana'da uyuşturucu satıcısı sanığa 15 yıl 7 ay hapis
29.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:14

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa, 15 yıl 7 ay hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezası verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Y.T. tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "uyuşturucu madde ticareti" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Y.T. savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, "10 yıl uyuşturucu kullandım. Ticaretini yapmadım. Ben sadece satıcılardan madde aldım. Yanlış kişilerle arkadaşlık kurdum. Yaşadığım ortam nedeniyle uyuşturucu kullanmaya başladım. Keşke kullanmasaydım. Takdir mahkemenindir." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Y.T.'yi "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 15 yıl 7 ay hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına mahkum edip tutukluluğunun devamına karar verdi.

Merkez Seyhan ilçesinde polis ekipleri, 26 Kasım 2018'de uyuşturucu sattığı iddia edilen Y.T'yi yakalamış, zanlının evinde 130,42 gram eroin, uyuşturucu paketlemede kullanılan makas ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 950 lira ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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