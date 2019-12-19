ADANA'DA UYUŞTURUCU SATICISI 18 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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ADANA'DA UYUŞTURUCU SATICISI 18 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adana'da uyuşturucu satıcısı 18 şüpheli, adliyeye sevk edildiADANA'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli, Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

19.12.2019 07:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 07:14
ADANA'DA UYUŞTURUCU SATICISI 18 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

'da uyuşturucu satıcısı 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi

ADANA'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli, 'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcısı (torbacı) olduğu sürülen 30 şüpheliden 18'ini, dün gerçekleştirdiği şafak operasyonuyla gözaltına aldı. 'nde sorguları tamamlanan 18 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra saban erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Halen firari durumda bulunan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

Görüntü Dökümü

------------------------Adli tıp biriminin dış görüntüsü ve tabelasıSağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, polis nezaretinde adli tıp biriminden çıkartılışı

Şüphelilerin polis midibüsüne bindirilmesi

- Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,  


Kaynak: DHA
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