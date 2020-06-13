Adana'da uyuşturucu satıcısı 10 kişi tutuklandı ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutulandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutulandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Haziran günü, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. 450 polisin katılımıyla şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 kenevir bitkisi, 1 balistik yelek, 1 tabanca, 176 fişek ve 880 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 29 şüpheli ise aranıyor.

Kaynak: DHA