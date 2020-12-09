Son dakika haberleri: Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri: Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

09.12.2020 07:39 | Son Güncelleme: 09.12.2020 07:57
Son dakika haberleri: Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Son dakika gelişmesine göre ADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretinin deşifresi ve engellemesine yönelik çalışmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Son dakika haberleri: Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri: Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri: Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri: Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri: Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri: Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri: Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri: Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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