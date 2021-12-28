Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon - Haberler
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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma sonucunda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kişilerin adreslerine, özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenlendi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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