Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon Çok Sayıda Gözaltı Var

Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon Çok Sayıda Gözaltı Var

Adana Emniyeti'ne bağlı narkotik ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi.

Adana Emniyeti'ne bağlı narkotik ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Önceden belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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