Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

11.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:45
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesinde düzenledikleri operasyonda 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde 43 gram eroin, 10 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 730 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan ikisi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 3'ü sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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