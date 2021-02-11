Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Seyhan ilçesinde düzenledikleri operasyonda 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde 43 gram eroin, 10 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 730 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan ikisi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 3'ü sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun