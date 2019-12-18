Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı
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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

18.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:46
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı

'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için tespit edilen adreslere baskın düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda zanlılardan 17'si yakalandı.

Baskın yapılan evlerde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile kurusıkı ile ruhsatsız 3 tabanca ve bu silahlara ait 57 mermi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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