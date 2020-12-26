Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
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Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

26.12.2020 07:53 | Son Güncelleme: 26.12.2020 07:57
Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Adana'da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Özel Harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Söz konusu şahısların evlerinin bulunduğu sokağa önce zırhlı araçlar girerken sonra özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timi koçbaşıyla evlerin kapılarını kırıp içeri girdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 07:57:38. #1.15#
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