Adana'da uyuşturucu sanıklarına 15 yıla kadar hapis istemi
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Adana'da uyuşturucu sanıklarına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen üç tutuksuz sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da uyuşturucu sanıklarına 15 yıla kadar hapis istemi
01.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:19

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen üç tutuksuz sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen E.A, Ö.D. ve R.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlediği operasyonda, sanıkların parmak izlerinin tespit edildiği torbada satışa hazır uyuşturucu ele geçirdiği belirtildi.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içinde kişisel kullanımı aşacak miktarda uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu kaydedilen iddianamede, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen E.A, Ö.D. ve R.Y'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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