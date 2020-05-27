Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı, 6'sına ev hapsi cezası verildi.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı
27.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:08

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı, 6'sına ev hapsi cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey, Gülbahçesi ve Şakirpaşa mahallelerinde belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 997 uyuşturucu hap, 210 gram sentetik uyuşturucu, 61 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden O.Y. (26) tutuklandı, 6 zanlıya ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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