Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
AA, Yusuf Koyun - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı, adreslerde 137 bin 929 uyuşturucu hap, 130 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.