Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Haberler

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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

AA, Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı, adreslerde 137 bin 929 uyuşturucu hap, 130 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Haberler

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