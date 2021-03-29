Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

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Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde sokaklarda uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 8,17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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