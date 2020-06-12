Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.
12.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:33
Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki Sümer ve Sinanpaşa mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilenlere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 93,7 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 180 lira ele geçirildi.
Şüpheliler Y.Ö. (41), S.Y. (37), S.D. (43), Ü.U. (50) ve B.K. (44) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ö. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA