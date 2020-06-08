Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı
08.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:51

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik merkez Yüreğir ilçesindeki Haydaroğlu ve Anadolu ile Seyhan ilçesindeki Gülpınar mahallelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu, 28 kök Hint keneviri ile 5 kilo 250 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi, Canşah Şahin E. (20), Selam Ş. (25), İzzet O. (32), Özhan G. (39) ve Ömer B. (41) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, Canşah Şahin E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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