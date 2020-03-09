Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı
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Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

09.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:06
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi, Yenibey ve Karasoku mahallelerinde belirlediği adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 13,76 gram esrar, 2,77 gram eroin, 8,20 gram sentetik uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap ele geçirildi. E.A, O.A, O.S, M.D. ve İ.Ö. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden E.A. ve O.A. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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