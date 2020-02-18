Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

18.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:49
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1,65 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, Alperen A, Emre M. ve Seven Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilden zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA
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