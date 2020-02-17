Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

17.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:22

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesindeki Mestanzade ile Yüreğir ilçesindeki Serinevler mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, kırmızı ve yeşil reçeteli uyuşturucu etkili 161 hap, 3,79 gram esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1250 lira ele geçirildi, M.K. (27) ve H. A. (42) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA