Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
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Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği 11 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenledi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bazı evlere kapıları kırarak girdi. Bu sırada bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldı. Ekipler evlerde narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 7 kök kenevir, 6 reçeteye tabi uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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