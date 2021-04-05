Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık Mahallesi'nde bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 6 şüphelinin üzerinde, 3 kişinin adresinde ise 2 kilo 570 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven