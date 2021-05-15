Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ile ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirlediği M.Ş. ve B.Ş'nin kullandığı adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda, 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu, 2,3 kilogram toz esrar, 1 kilogram bonzai, 50 gram kenevir tohumu, dijital hassas terazi, pompalı av tüfeği ve bu tüfeğe ait 40 fişek, ses ve gaz fişeği atabilen tabanca, 28 bin 709 lira, 50 avro, satışa hazır vaziyette 18 adet sarılmış sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Daha sonra yapılan çalışmalar neticesinde M.Ş ve B.Ş ile irtibatlı olduğu tespit edilen 6 şüpheli daha yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu