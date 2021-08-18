Adana'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın Pozantı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kamışlı Mahallesi'nde silah ve uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 90 gram esrar, 35 gram sentetik uyuşturucu, Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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