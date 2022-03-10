Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA - İsmihan Özgüven - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde bazı araçlar ve adreslerde arama gerçekleştirdi.

Aramada, 23 saksıda ekili halde Hint keneviri, 750 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 10 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmaya götürüldü.

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title