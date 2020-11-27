Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

27.11.2020 17:29 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:32
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satışına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Şüpheli görülen bir otobüsün bagajında ve 4 kişinin üzerinde, 2 kilo 716 gram esrar, 1 uyuşturucu hap ve bir miktar eroin ele geçirildi.

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Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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