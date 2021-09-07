Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada ise 51,79 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 1995 lira para ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt