Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan, Pozantı ve Sarıçam ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesi Hamam Mahallesi'nde 2 kişinin uyuşturucu bulundurdukları bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 950 gram esrar ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince Pozantı ilçesi Kamışlı Mahallesi ile Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde yapılan denetimlerde de 15 gram skunk, 50 gram esrar ve 3 kök kenevir ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

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