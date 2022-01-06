Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli polis ekiplerince teknik takibe alındı.

Ekipler, yaptıkları araştırmanın ardından düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında, 101,12 gram esrar, 7,38 gram sentetik kannabinoid, 1,27 gram metamfetamin, 8 hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 50 lira ele geçirildi.

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AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

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