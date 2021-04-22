Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki mevsimlik tarım işçilerinin de arasında olduğu kişilere uyuşturucu satacağı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirlediği 4 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların üst aramasında, ikametlerinde ve gösterdikleri yerlerde 5 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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