Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki mevsimlik tarım işçilerinin de arasında olduğu kişilere uyuşturucu satacağı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini belirlediği 4 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.
Zanlıların üst aramasında, ikametlerinde ve gösterdikleri yerlerde 5 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun