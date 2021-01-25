Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
25.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:32
Adana'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Adana'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ve Sarıçam ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu