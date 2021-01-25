Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

25.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:32
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Adana'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ve Sarıçam ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Cemal Hünal Serdar Ortaç Ceyda Düvenci Demet Özdemir
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rus Aralık İntihar Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 16:33:58. #1.16#
title