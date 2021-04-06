Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükmangıt Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, evde 520 gram sentetik uyuşturucu, 22 gram esrar, 10 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, mermi, şarjör ve bıçak ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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