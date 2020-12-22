Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
22.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:45
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen zanlıların aracı durdurup aradı.
Araçta 150 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 1620 lira, 335 avro ve 29 dolar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt