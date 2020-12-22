Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

22.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:45
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen zanlıların aracı durdurup aradı.

Araçta 150 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 1620 lira, 335 avro ve 29 dolar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Merve Dizdar İbrahim Büyükak
Spor Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Alman Adana İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 13:48:26. #1.15#
title