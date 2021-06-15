Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da, uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Kaşoba Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 204 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ekipler, zanlılar B.K. ve D.Ş'yi gözaltına aldı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU
ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Hulusi Akar Muharrem İnce Boris Johnson Mustafa Şentop
Magazin Selma Ergeç Seren Serengil Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Diego Merih Demiral Roland Garros Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 12:37:05. #1.14#

title