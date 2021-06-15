Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Adana'da, uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Kaşoba Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 204 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ekipler, zanlılar B.K. ve D.Ş'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt