Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA, Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Yüreğir ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 2 kilogram esrar, 50 gram Hint keneviri tohumu, ruhsatsız 2 tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Eren Bozkurt - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Esrar, Adana, Güncel, Haberler

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