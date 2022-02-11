Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA, Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Yüreğir ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 2 kilogram esrar, 50 gram Hint keneviri tohumu, ruhsatsız 2 tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.
AA / Eren Bozkurt - Güncel