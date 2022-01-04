Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'da üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde devriye görevi yapan polisler, durumundan şüphelendikleri biri kadın 2 kişiyi durdurdu.

Çelişkili ifadeler veren Ece Y. ve Serdar K'nin üst aramasında hassas terazi, uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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