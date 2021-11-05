Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ö'yü, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle takibe aldı.

Ekipler, şüpheliyi, Ceyhan-Yumurtalık kara yolunda bir tır sürücüsüne uyuşturucu madde satarken suç üstü yakaladı. M.Ö'nün evinde ve aracında yapılan aramada 500 gram satışa hazır esrar bulundu.

M.Ö ile tır şoförü gözaltına alındı.

AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri
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