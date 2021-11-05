Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ö'yü, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle takibe aldı.

Ekipler, şüpheliyi, Ceyhan-Yumurtalık kara yolunda bir tır sürücüsüne uyuşturucu madde satarken suç üstü yakaladı. M.Ö'nün evinde ve aracında yapılan aramada 500 gram satışa hazır esrar bulundu.

M.Ö ile tır şoförü gözaltına alındı.

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