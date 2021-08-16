Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güveloğlu ve Akpınar mahallelerinde A.B. ve İ.A'nın ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 618 tabanca fişeği ve 11 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda A.B. ve İ.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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