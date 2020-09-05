Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

05.09.2020 10:58 | Son Güncelleme: 05.09.2020 11:02

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı öne sürülen Namık Kemal Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 16,46 gram sentetik uyuşturucu, 3,16 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler Esengül A. (37) ve Hayrettin O. (34) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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