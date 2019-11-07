Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Adana'da 4 kilo 734 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'da 4 kilo 734 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir depoda uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, deponun bitişiğindeki arsada çalılıkların arasına gizlenmiş 4 kilo 734 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan Rıdvan Ö. (28) ve Deniz B. (29), emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.