Adana'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini belirlediği 24 şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, merkez Seyhan ilçesindeki 3 katlı bir evden kaçmaya çalışan 2 kişinin de aralarında olduğu 17 zanlı yakalandı.

Ekipler, zanlıların adreslerinde 5,17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheliler, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 7 şüpheli aranıyor.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU
ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU
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